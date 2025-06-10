Минобороны: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 355 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне СВО до 1 355 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 130 военных, «Запад» — более 210, «Юг» — свыше 200.

Наибольшее число потерь зафиксировано в зоне действий группировки «Центр» — 550. Еще до 190 солдат ВСУ потеряли в зоне ответственности группы «Восток», около 75 — в зоне группы «Днепр».

В этот же день российскими войсками был нанесен групповой удар высокоточным оружием по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

В министерстве добавили, что удар наносился также по инфраструктуре военных аэродромов. Минобороны уточнило, что все назначенные цели были поражены.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по Одессе нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.