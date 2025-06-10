Юг Украины подвергся массированным ударам беспилотников

По Одессе нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, есть повреждения инфраструктуры. В некоторых районах Одессы возникли пожары.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев в ночь на 10 июня подвергся массированной атаке российских беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, Вооруженные силы РФ в ходе операции использовали десятки дронов. Ударам подверглись объекты в семи районах города — Днепровском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили удар по крупнейшей ТЭЦ в Киеве.