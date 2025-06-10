FP: атаки ВСУ на российские аэродромы не повлияют на ход СВО

Удары Украины по российским аэродромам стратегической авиации никак не отразятся на ситуации в зоне проведения СВО. Об этом пишет издание Foreign Policy.

По мнению авторов, действия Киева никак не повлияют на способность России «продолжать наступление».

В материале также отмечается стратегическая неактуальность атаки на места базирования самолетов. Спустя три года после начала спецоперации у Киева и его союзников все еще нет убедительного плана действий в конфликте, пишет FP.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в России раскрыли, к чему приведет мощный удар по Украине.