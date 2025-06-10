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В Минобороны рассказали о результатах удара по Украине

Минобороны: по целям на Украине был нанесен групповой удар высокоточным оружием
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Thomas Peter/Reuters

Российская авиация и ракетные подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что удар наносился также по инфраструктуре военных аэродромов. Минобороны уточнило, что все назначенные цели были поражены.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по Одессе нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Госдуме объяснили удар по крупнейшей ТЭЦ в Киеве.

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