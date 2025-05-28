Командование украинской армии собиралось за неделю установить флаг своей страны в Дзержинске (украинское название — Торецк) в результате контратаки. Об этом заявил пленный украинский солдат Валерий Василькин, пишет РИА Новости.

«Мы из 100-го подразделения, пехота. Задача была здесь [в Дзержинске] зацепиться, и, если все хорошо, то в течение недели поставить флаг Украины», — отметил он.

11 мая украинский военный мониторинговый портал Deep State писал, что во время неудачной контратаки в Дзержинске 100-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери.

Украинские войска были выбиты из Дзержинска в феврале 2025 года после продолжительных боев в городской застройке и близлежащих пригородных поселках. По данным Минобороны России, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.