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Бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией

Pais: в ВСУ признали поражение Украины в конфликте с РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что уже проиграли в конфликте с Россией. Об этом пишет испанская газета Pais, опросившая десятки бойцов ВСУ под Краматорском.

«На самом деле мы уже проиграли эту войну», — цитирует издание слова одного из военных.

До этого пленный боец ВСУ рассказал о жестоком приказе командования ВСУ расстреливать своих же солдат, которые решили отступать. ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать.

Единственный выход, по словам военного, сдаться в российский плен. Однако в процессе эвакуации машины также обстреливают с украинской стороны, чтобы устранить своих же солдат и не дать им попасть в плен.

Сам боец в ходе допроса признался, что держать дальше оборону смысла нет, и призвал побратимов также сдаваться российским военным.

Ранее российские силовики рассказали о спецкурсе ВСУ по правилам поведения в плену.

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