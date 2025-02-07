Российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

7 февраля Минобороны РФ заявило, что бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Дружба в ДНР. Кроме того, за прошедшую неделю под контроль российских подразделений перешли села Крымское и Барановка в той же республике.

Позже глава военного ведомства страны Андрей Белоусов обратился к командованию и военнослужащим 109-го отдельного стрелкового полка, принимавшим участие в боях за Дружбу. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач на поле боя.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские солдаты взяли под контроль большую часть донецкого города Часов Яр. В частности, они заняли стадион «Авангард» и здание больницы №3.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о ходе сражений за город Красноармейск в ДНР.