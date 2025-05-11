Во время неудачной контратаки в Дзержинске (украинское название — Торецк) 100-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери. Об этом написал украинский военный мониторинговый портал Deep State, передает «Страна.ua».

«Контратака была максимально неудачной», — говорится в сообщении.

Точные потери не сообщаются.

Министерство обороны России ранее сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины во время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. По информации Минобороны РФ, ВСУ 4011 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, также применялись реактивные системы залпового огня. Кроме того, украинская армия осуществила 9918 ударов и сбросов боеприпасов с дронов, уточнили в ведомстве. Кроме того, украинские подразделения пять раз попытались прорваться через границу РФ в Курской и Белгородской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успехах группировки «Запад» в зоне СВО до начала перемирия.