ВСУ совершают воздушную атаку на Тульскую область

Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили над Тульской областью четыре вражеских дрона самолетного типа. Об этом написал губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ совершают воздушную атаку на область. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Чиновник обратил внимание на то, что опасность атаки беспилотников сохраняется, и призвал соблюдать меры безопасности.

Накануне вечером он заявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе. А утром при налете БПЛА емкость с кислотой получила повреждения на предприятии Новомосковска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский прокомментировал удары по Украине одной фразой.