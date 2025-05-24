В Тульской области во время атаки дронов повредили емкость с кислотой

На предприятии Новомосковска после атаки БПЛА повреждена емкость с кислотой

Емкость с кислотой получила повреждения на предприятии Новомосковска Тульской области, которое утром атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пробы воздуха показали, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет.

Средства противовоздушной обороны утром 24 мая сбили над территорией Тверской области пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи и утра дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.