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Зеленский прокомментировал удары по Украине фразой «сложная ночь»

Зеленский: Украину ночью атаковали 250 дронов и 14 баллистических ракет
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по территории республики фразой «сложная ночь». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украину атаковали 250 ударных беспилотников и 14 баллистических ракет. Взрывы прозвучали в Одесской, Винницкой, Сумской, Харьковской, Киевской и Днепровской областях.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи и утра 24 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.

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