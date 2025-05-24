Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб --112.

24 мая Миляев заявил, что основная ликвидация последствий атаки БПЛА на регион выполнена. По его словам, превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено, а мониторинг окружающей среды продолжается. Он отметил, что пострадавшие получат компенсации в зависимости от степени тяжести полученных травм. Он добавил, что администрация Кимовского района поможет жителям отремонтировать поврежденные дома.

В субботу утром средства противовоздушной обороны сбили над территорией Тульской области пять украинских беспилотников. Их уничтожение велось с 8:30 до 9:30. В результате налета была повреждена емкость с кислотой на предприятии Новомосковска. Роспотребнадзор направил на место происшествия мобильные лаборатории.

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.