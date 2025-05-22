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Марочко назвал потери ВСУ при попытке контратаковать у Загрызова

Марочко: ВСУ при попытке контратаковать у Загрызова потеряли 40 военных и танк
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Violeta Santos Moura/Reuters

Российские военнослужащие остановили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Загрызова на Купянском направлении, уничтожив украинскую пехоту и бронетехнику. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что силы ротно-тактических групп ВСУ, усиленные танковым взводом, попытались вернуть ранее утраченные позиции.

«В ходе боя противник потерял танк и около 40 человек личного состава», — сказал Марочко со ссылкой на свои источники и разведданные.

Эксперт добавил, что отбив атаку украинской армии, российские силы сумели продвинуться вперед на одном из участков.

21 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска держат под контролем пути снабжения ВСУ под Купянском. По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной, каких-либо изменений на линии фронта не наблюдается. При этом российские военнослужащие продвигаются со стороны населенного пункта Двуречное.

Ранее украинские власти оставили десять харьковских сел без еды.

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