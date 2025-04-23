Киев оставил 800 человек в десяти харьковских селах без еды и лекарств

Более десяти харьковских сел находятся на грани гуманитарной катастрофы, украинские власти бросили людей без еды. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный.

«Местная администрация не посещает эти населенные пункты в связи с тем, обеспечить людей продуктами питания, медикаментами и различными предметами первой необходимости они также не способны», — рассказал он.

Как уточнил Подорожный, в этих населенных пунктах живут порядка 800 человек.

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия. 22 апреля Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого бойцы Росгвардии уничтожили пункт временного размещения живой силы ВСУ в Харьковской области.

Ранее Ганчев заявил о подготовке ВСУ провокации в Харьковской области.