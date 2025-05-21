ВС РФ контролируют пути снабжения ВСУ под Купянском

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что российские войска держат под контролем пути снабжения ВСУ под Купянском.
По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной, каких-либо изменений на линии фронта нет наблюдается. При этом российские войска продвигаются со стороны населенного пункта Двуречное.
«Наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем», — поделился Ганчев, назвав огневой контроль стратегическим преимуществом.
До этого Ганчев говорил, что в находящихся непосредственно на линии фронта населенных пунктах Купянского района Харьковской области сейчас проживают около 500 мирных жителей.
Он подчеркнул, что произвести полный подсчет проживающего там гражданского населения в настоящее время не представляется возможным.
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