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ВС РФ контролируют пути снабжения ВСУ под Купянском

Ганчев: ВС России держат под контролем артерии снабжения ВСУ под Купянском
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РИА Новости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что российские войска держат под контролем пути снабжения ВСУ под Купянском.

По его словам, обстановка в Харьковской области остается сложной, каких-либо изменений на линии фронта нет наблюдается. При этом российские войска продвигаются со стороны населенного пункта Двуречное.

«Наши войска приближаются к северу Купянска, уже до города осталось около семи километров и основные артерии снабжения и ротации вооруженных формирований Украины уже находятся под нашим огневым контролем», — поделился Ганчев, назвав огневой контроль стратегическим преимуществом.

До этого Ганчев говорил, что в находящихся непосредственно на линии фронта населенных пунктах Купянского района Харьковской области сейчас проживают около 500 мирных жителей.

Он подчеркнул, что произвести полный подсчет проживающего там гражданского населения в настоящее время не представляется возможным.

Ранее украинские власти оставили десять харьковских сел без еды.

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