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Над Крымом сбили четыре дрона ВСУ

МО РФ: над Крымом уничтожены четыре украинских БПЛА
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Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В период с 07:30 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны РФ заявили, что ПВО за минувшую ночь уничтожили 45 дронов ВСУ над регионами РФ. Уточняется, что 27 дронов были перехвачены в небе над Курской областью. Еще 16 дронов сбили в Белгородской области и по одному — в Липецкой и Ростовской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее женщина попала в больницу после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область.

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Атаки БПЛА на Россию
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