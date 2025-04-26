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Российские системы ПВО за ночь перехватили 45 дронов ВСУ

Минобороны: в четырех регионах РФ за ночь сбили 45 украинских беспилотников
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 45 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

Из заявления следует, что 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены в небе над Курской областью. Еще 16 дронов сбили в Белгородской области и по одному — в Липецкой и Ростовской областях.

По данным ведомства, бойцы ВСУ использовали для атак беспилотники самолетного типа.

Рано утром 26 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале написал, что в небе над регионом был ликвидирован один украинский БПЛА. Российские средства ПВО перехватили дрон в Миллеровском районе. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

25 апреля беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Дунайка, расположенном в Белгородской области. В результате пострадали три человека — супружеская пара и их 42-летний сын.

Ранее украинский дрон нанес удар по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области.

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