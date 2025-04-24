Женщина попала в больницу после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

Жительница села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области попала в больницу в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», — уточнил глава области.

По его словам, украинские дроны повредили пять частных домов в селе, а еще один был уничтожен пожаром. Село Мощенное в том же округе так же подверглось ударам ВСУ: повреждения получили дом и автомобиль.

Помимо этого, украинская армия атаковала село Новая Таволжанка в Шебекинском округе, село Байцуры в Борисовском районе, села Тишанка и Красный Пахарь в Волоконовском районе, поселок Уразово Валуйского округа, село Красный Октябрь и Красная Яруга Белгородского района, а также село Прелестное Прохоровского района. Повреждения получили различные постройки и машины.

В ночь на 24 апреля системы ПВО сбили более 80 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным ведомства, 45 дронов сбили в небе над республикой Крым. В Белгородской и Курской областях уничтожили по 10 беспилотников, а в Воронежской области — восемь. Еще два БПЛА перехватили в столичном регионе, по четыре — в Липецкой, Брянской и Нижегородской областях.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон атаковал частный дом, из-за чего пострадала женщина.