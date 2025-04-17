Раненый боец СВО полгода мучился от болей в ожидании операции

Бойцу специальной военной операции (СВО), который на протяжении полугода мучился от болей, провели операцию. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Амурской области.

«В октябре 2024 года во время обычной замены шин на боевом транспорте Денис почувствовал щелчок и резкую боль в спине. Добравшись до кровати в надежде на быстрое восстановление, он понял, что ожидаемого облегчения не наступает», — говорится в публикации.

В минздраве добавили, что обследование и консервативное лечение, оказанные бойцу в одном из госпиталей, оказались безрезультатными. Кроме того, боец проходил лечение в государственной поликлинике Ростова-на-Дону, а также в военном госпитале Белогорска, но полного выздоровления так и не наступило.

Во время отпуска военнослужащего прооперировал врач-нейрохирург Амурской областной больницы, при этом хирургическое вмешательство было проведено только в апреле 2025 года. Бойцу удалили межпозвоночные грыжи, и неделю спустя он уже смог двигаться, не ощущая дискомфорта. В настоящее время военнослужащий готовится к выписке.

До этого сообщалось, что министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, получивший ранение в зоне специальной военной операции, проходит лечение в Москве. Министр уточнил, что ранение получил утром 1 февраля, когда пошел на разведку в тумане, он подорвался на противопехотной мине.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец оказался в ловушке под землей без воды и еды.