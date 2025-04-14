Раненый российский боец оказался в ловушке под землей без воды и еды

Kp.ru: раненый боец ВС РФ без воды и еды четыре дня откапывал себя из-под завала

Боец Вооруженных сил (ВС) России, получивший тяжелые ранения в зоне спецоперации, четыре дня в одиночку выбирался из-под завала после взрыва. Об этом kp.ru рассказала сестра милосердия благотворительной организации «Круги мира» Ирина Гончарова.

По ее словам, военный находился под землей без доступа к воде и пище и с тяжелым ранением, но не утратил волю к жизни. Выбравшись на поверхность, он дожидался помощи сослуживцев.

Гончарова отметила, что подобные истории на СВО не редкость. Медик вспомнила другого военнослужащего, который, несмотря на перебитые руки и ранение живота, восемь дней полз в сторону позиций, пока его не обнаружили товарищи.

До этого стало известно о российском военном, который 12 дней ползком добирался до своих сослуживцев. 38-летний санинструктор Алексей Лиханов вынес с поля боя нескольких товарищей во время обстрела, но сам был ранен. Осколки снарядов раздробили ему стопу и колено. Товарищи не нашли его и ушли с позиций.

Мужчина полз по мерзлой земле, периодически теряя сознание от боли и холода. В пустом заснеженном лесу он встретил свой день рождения, 15 марта. А ко дню рождения супруги, 20 марта, добрался до сослуживцев.

Ранее российский боец спас сослуживцев, отбив головой украинский дрон.