Получившего тяжелое ранение в зоне СВО министра из Якутии прооперировали в Москве

Якутского министра Шамаева после ранения в зоне СВО прооперировали в Москве

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев, получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО), лечится в Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

3 февраля о ранении Шамаева сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Шамаев уточнил, что ранение получил утром 1 февраля, когда пошел на разведку в тумане, он подорвался на противопехотной мине.

Ночью 5 февраля боец прибыл в Москву, где ему провели четвертую хирургическую операцию, «еще немного укоротили ногу». Теперь ему предстоит восстанавливаться. Шамаев рассказал, что уже способен сидеть, ездить на коляске.

В сентябре прошлого года глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Шамаев заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы в зоне спецоперации. В настоящий момент на сайте оборонного ведомства указано, что трудовой контракт с Шамаевым приостановлен.

Ранее из Якутии в зону СВО добровольно отправились служить 19 бездомных.