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ВС РФ нанесли удары по бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по бригадам ВСУ в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли поражение формированиям восьми бригад и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Горналя и Олешни в Курской области.

Также ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов в Сумской области.

Также в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины на территории Курской области за прошедшие сутки потеряли до 235 бойцов. Уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета. Кроме того, украинские военнослужащие лишились одной боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В настоящее время под контролем украинских войск остаются два населенных пункта в Курской области — хутор Олешня и село Горналь.

Ранее в российских силовых структурах оценили ситуацию в районе Олешни.

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