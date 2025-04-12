ТАСС: ВС РФ перемалывают штурмовиков ВСУ у госграницы в районе Олешни

Военнослужащие Вооруженных сил России перемалывают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Олешня Курской области у государственной границы. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, несмотря на огромные потери в районе хутора Олешня, украинское командование не прекращает перебрасывать резервы на данный участок фронта. В основном это сводные десантно-штурмовые бригады ВСУ, личный состав которых перемалывается у границы.

Также в приграничных районах продолжается контрбатарейная борьба. Российские подразделения уничтожают полевую артиллерию и ракетную систему залпового огня противника, чтобы обезопасить продвижение штурмовых отрядов на территорию Олешни, рассказали в силовых структурах.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ.