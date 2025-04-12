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Стало известно о ситуации в районе Олешни в Курской области

ТАСС: ВС РФ перемалывают штурмовиков ВСУ у госграницы в районе Олешни
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России перемалывают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Олешня Курской области у государственной границы. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, несмотря на огромные потери в районе хутора Олешня, украинское командование не прекращает перебрасывать резервы на данный участок фронта. В основном это сводные десантно-штурмовые бригады ВСУ, личный состав которых перемалывается у границы.

Также в приграничных районах продолжается контрбатарейная борьба. Российские подразделения уничтожают полевую артиллерию и ракетную систему залпового огня противника, чтобы обезопасить продвижение штурмовых отрядов на территорию Олешни, рассказали в силовых структурах.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ.

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