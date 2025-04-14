Раскрыто число ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ

Российские подразделения за прошедшие сутки ликвидировали до 235 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета», — отмечается в заявлении.

Кроме того, украинские формирования лишились одной боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

По данным ведомства, потери ВСУ за все время с начала вторжения в Курскую область превысили 74 245 военнослужащих. Также солдаты ВС РФ вывели из строя несколько тысяч единиц техники украинских войск. В их числе — 610 артиллерийских орудий, 406 танков, 303 бронетранспортера, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 2 704 автомобиля, 333 боевые машины пехоты и другая техника.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ [в приграничном регионе] продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время под контролем украинских войск остаются два населенных пункта в Курской области — хутор Олешня и село Горналь.

14 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на военного ВС РФ с позывным «Мажор» сообщили, что группировка ВСУ в Горнали осталась без тяжелой техники. Изредка украинским бойцам удается заехать в село на пикапах, но по ним сразу наносятся удары.

Ранее в российских силовых структурах оценили ситуацию в районе Олешни.