Напавшие на Курскую область украинские военные к приезду иностранных журналистов убирали с улицы тела убитых мирных жителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказали эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня.

По словам одной из жительниц, первая группировка, которая вошла на территорию Курской области, была жестокой и никого не щадила.

«(Украинские военные. — прим. ред.), которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей», — заявила она.

Женщина отметила, что они запрещали людям выходить из домов и расстреливали тех, кто ослушался их приказа. Жительница добавила, что некоторые трупы лежали на улицах по полтора месяца, потому что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не давали закапывать тела. По ее словам, бойцы убирали тела только при известии о приезде иностранных журналистов.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» писал, что российские военнослужащие нанесли удары по месту скопления резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенных в район хутора Олешня в Курской области. В публикации уточняется, что большая часть украинских солдат была уничтожена.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в Курской области.