Военкор Пегов: в Курской области осталось освободить Олешню, Гуево и Горналь

Три населенных пункта в Курской области — Олешня, Гуево и Горналь — остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские войска взяли их в оперативное окружение, заявил военкор Семен Пегов в эфире «Первого канала».

По словам Пегова, Горналь, принявший первые удары ВСУ в 2022 году, и соседние села имеют стратегическое значение.

«Эти территории скоро будут освобождены. Окружение позволяет минимизировать потери и вернуть контроль. Горналь стал символом сопротивления с начала конфликта. Освобождение этих пунктов — вопрос времени», — подчеркнул он.

28 марта сообщалось, что российские войска, освободив село Гоголевка в Курской области, продвинулись в сторону Сумской области.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ приказали занять новые территории РФ и не отступать с занятых.