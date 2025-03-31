«Северный ветер»: ВС РФ ударили по резервам ВСУ в районе курского хутора Олешня

Российские военнослужащие нанесли удары по месту скопления резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенных в район хутора Олешня в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации уточняется, что большая часть украинских солдат была уничтожена.

«Оставшиеся в живых [бойцы ВСУ] рассредоточились по окрестным лесополосам», — говорится в тексте.

Кроме того, военным Вооруженных сил РФ удалось зачистить от украинских формирований ряд улиц в курском селе Гуево. В настоящее время российские подразделения пытаются закрепиться в соответствующих частях населенного пункта.

Из материала следует, что активные боевые действия продолжаются в селе Басовка на территории Сумской области. Сейчас под контролем ВСУ находятся лишь две улицы и две группы домовладений.

30 марта журналисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в районе двух населенных пунктов в Курской области идут ожесточенные бои. Речь шла о хуторе Олешня и селе Гуево.

Также, по информации агентства, военные ВС РФ смогли выбить украинских солдат с опорного пункта у села Басовка в Сумской области. После этого российские подразделения предприняли попытки закрепиться на новой позиции.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в Курской области.