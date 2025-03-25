Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Запорожья рассказал, как изменилось отношение к вернувшимся бойцам ВСУ

Житель Запорожья заявил о безразличии людей к вернувшимся бойцам ВСУ
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители города Запорожье, который находится под контролем Украины, в большинстве случаев относятся с безразличием к вернувшимся после службы военным. Об этом ТАСС рассказал один из местных жителей, экс-сотрудник экстренных служб Виктор.

«Некоторые смотрят с сочувствием. Это в основном женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они [военнослужащие ВСУ] ездят в них бесплатно. Если честно, то большинству стало [в отношении них] без разницы, и таких [людей] гораздо больше, чем было на начало 2022 года», — рассказал Виктор.

Он отметил, что в начале 2022 года было совсем другое отношение к военнослужащим. Тогда люди в основном жалели их.

23 марта в Запорожской области, которая стала частью России в результате референдума в 2022 году, заявили о неготовности украинских властей к миру. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, это доказывают атаки на энергетическую инфраструктуру области, которые не прекращаются. Балицкий назвал руководство Украины недоговороспособным и заявил, что там правят «неуправляемые боевики».

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами