Жители города Запорожье, который находится под контролем Украины, в большинстве случаев относятся с безразличием к вернувшимся после службы военным. Об этом ТАСС рассказал один из местных жителей, экс-сотрудник экстренных служб Виктор.

«Некоторые смотрят с сочувствием. Это в основном женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они [военнослужащие ВСУ] ездят в них бесплатно. Если честно, то большинству стало [в отношении них] без разницы, и таких [людей] гораздо больше, чем было на начало 2022 года», — рассказал Виктор.

Он отметил, что в начале 2022 года было совсем другое отношение к военнослужащим. Тогда люди в основном жалели их.

23 марта в Запорожской области, которая стала частью России в результате референдума в 2022 году, заявили о неготовности украинских властей к миру. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, это доказывают атаки на энергетическую инфраструктуру области, которые не прекращаются. Балицкий назвал руководство Украины недоговороспособным и заявил, что там правят «неуправляемые боевики».

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.