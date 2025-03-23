Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъекту в Запорожской области показала не готовность киевских властей к миру. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям», — заявил Балицкий.

Он назвал украинское руководство недоговороспособным и заявил, что там правят «неуправляемые боевики». По словам Балицкого, угроза повторных ударов по Запорожью сохраняется.

23 марта замгубернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по местной электроподстанции. В результате атаки без света остались 11 тысяч абонентов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушение Украиной двустороннего соглашения о временном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры может стать поводом для нового разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Песков также отметил, что цена слов Владимира Зеленского после срыва договоренностей «не слишком велика». Он подчеркнул, что пока Россия выполняет условия соглашения, Киев продолжает атаковать энергообъекты РФ.

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.