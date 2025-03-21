Россияне не поддерживают отказ от ударов по энергообъектам Украины

Новости Mail: 64% россиян против отказа от ударов по энергообъектам на Украине

Большинство россиян (64%) не поддержали или скептически отнеслись к предложению президента США Дональда Трампа об отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетики, считая, что договоренности могут быть нарушены. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«44% респондентов скептически относятся к предложению Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней, считая, что договоренности могут быть нарушены. 20% опрошенных не поддерживают инициативу, полагая, что перерыв даст преимущество одной из сторон», — говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 18% респондентов заняли нейтральную позицию, заявив, что инициатива американского лидера не приведет к полному прекращению конфликта. При этом 15% опрошенных поддержали предложение, считая его важным шагом к урегулированию конфликта.

Один процент опрошенных затруднился дать ответ на вопрос о прекращении ударов по объектам энергетики, а еще 1% написал собственный комментарий, где большинство «отрицательно относится к предложению, опасаясь обмана».

Кроме того, 34% россиян считают, что условия России для 30-дневного перемирия с Украиной (контроль за прекращением огня, остановка мобилизации на Украине, прекращение перевооружения и военной помощи Киеву) не будут приняты украинской стороной. 40% считают, что есть риск срыва возможных договоренностей по этому вопросу.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным.

Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказской произошел пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции назвали удары ВСУ по энергообъекту России провокацией Запада.