Джабаров: план по перемирию позволит ВСУ получить передышку и укрепить позиции

Предлагаемое перемирие на Украине обеспечит Вооруженным силам Украины (ВСУ) месячную передышку, что позволит рекрутировать в состав украинских войск новых военных, создать новые линии обороны в частично оккупированных регионах РФ. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Владимир Джабаров.

«Очевидно, что американцы «додавили» Украину и добились ее согласия на 30-дневное перемирие», — написал он.

Джабаров считает, что в результате этого предложения «Украина получит месячную передышку». Это позволит рекрутировать в состав украинской армии новых солдат и офицеров, частично восполнить кадровые потери и создать новые линии обороны.

«Американцы разблокировали поставки вооружений неонацистскому режиму, возобновлено предоставление Киеву разведывательной информации, необходимой для использования ударных видов вооружений», — напомнил сенатор.

Законодатель назвал месячное перемирие, а затем возможное его продление, повторением Минских соглашений.

13 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в согласии украинской стороны на перемирие, предположив, что Киев рассчитывает на отказ России от подобной инициативы.

Ранее советник президента РФ Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного перемирия.