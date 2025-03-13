Лукашенко считает, что Украина откажется от перемирия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнение в согласии украинской стороны на перемирие, предположив, что Киев рассчитывает на отказ России от подобной инициативы. Об этом сообщает «Первый канал».

«Я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп», — сказал Лукашенко журналистам в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко заявил, что любое перемирие приведет к замораживанию ситуации на фронте, что вряд ли устроит Украину. Он указал на то, что даже 30-дневная приостановка боевых действий не остановит экономической и военной активности России, в то время как Украина продолжит получать вооружения из-за рубежа, что, по мнению политика, является нарушением условий перемирия.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

Ранее советник президента РФ Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного перемирия.