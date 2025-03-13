Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного временного перемирия

Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире «Россия 1».

«30-дневное временное перемирие. Ну, а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — заявил собеседник журналиста.

Ушаков, говоря о перемирии, на которое согласилась Украина после переговоров с США в Джидде, заявил, что оно может быть лишь временной передышкой для украинской армии. Помощник президента подчеркнул, что российская позиция по временному перемирию — это не что иное, как временная передышка для украинских военных, а основная цель России — долгосрочный мир.

12 марта стала известна позиция Кремля на этот счет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит забегать вперед в этом вопросе. В первую очередь Москва хочет дождаться всей информации от Вашингтона, указал представитель Кремля.

В тот же день агентство Reuters сообщало, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения США о 30-дневном перемирии. Конкретные требования пока не раскрыты.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.