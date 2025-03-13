Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного временного перемирия

Ушаков: 30-дневное временное перемирие ничего не дает России
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире «Россия 1».

«30-дневное временное перемирие. Ну, а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — заявил собеседник журналиста.

Ушаков, говоря о перемирии, на которое согласилась Украина после переговоров с США в Джидде, заявил, что оно может быть лишь временной передышкой для украинской армии. Помощник президента подчеркнул, что российская позиция по временному перемирию — это не что иное, как временная передышка для украинских военных, а основная цель России — долгосрочный мир.

12 марта стала известна позиция Кремля на этот счет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит забегать вперед в этом вопросе. В первую очередь Москва хочет дождаться всей информации от Вашингтона, указал представитель Кремля.

В тот же день агентство Reuters сообщало, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения США о 30-дневном перемирии. Конкретные требования пока не раскрыты.

Ранее в США высказались о наказании для РФ в случае отказа от прекращения огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами