Дрон снял, как бойцы ВС РФ взяли в плен десять солдат ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие Уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) России взяли в плен десять украинских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя кадры взятия в плен бойцов ВСУ.

Помощник начальника разведки с позывным «Зенит» рассказал агентству, что во время эвакуации пленных группу атаковали украинские дроны «Баба-яга». Однако два разведчика не оказались застигнуты врасплох, растянули теплоизоляционное одеяло и под ним спрятали военнопленного ВСУ.

Кроме того, «Зенит» рассказал, что от командования поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос. Там планировалось проведение разведывательно-поисковых действий, в ходе которых были обнаружены несколько оборудованных позиций Вооруженных сил Украины.

Помощник начальника разведки добавил, что в ходе разведывательных действий российские бойцы проходили от позиции к позиции, в результате были взяты в плен около десяти человек украинской армии.

Утром 6 марта ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что более десяти военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военнослужащим в районе города Суджа Курской области. Это произошло при продвижении морских пехотинцев в лесном массиве.

Ранее сообщалось, что в Курской области началась новая фаза боев.