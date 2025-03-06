Силовики сообщили о сдаче в плен более 10 украинских военных в Курской области

ТАСС: в районе Суджи Курской области в плен сдались более 10 военных ВСУ

Более 10 военнослужащих украинской армии сдались в плен в районе города Суджа Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Морские пехотинцы группировки «Север» смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватили в плен свыше десятка [военных]», — сказал источник агентства.

1 марта в Минобороны России заявили, что в плен российским войскам за февраль этого года сдались 173 военнослужащих ВС Украины.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на морпехов из 810-й бригады ВС РФ заявил, что российским войскам осталось меньше 10 километров до полного окружения Суджи.

По его данным, у ВСУ начались проблемы с доступом к боекомплекту из-за постоянных обстрелов, а также из-за того, что российская армия держит под огневым контролем трассу 38к-004, часть которой уходит в Сумскую область Украины.

Ранее сообщалось, что в Курской области за прошедшие сутки шесть раз объявляли ракетную опасность.