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Российские военные взяли в плен 10 украинских военнослужащих при штурме в Курской области

РИА: ВС РФ взяли в плен 10 украинских военных при штурме в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные при штурме лесополосы в Курской области взяли в плен 10 украинских военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости.

Помощник начальника разведки 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады рассказал агентству, что от командования поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий.

В ходе этих действий были обнаружены несколько оборудованных позиций ВСУ.

«Проходя от позиции к позиции, были взяты в плен порядка десяти человек, военнослужащих Вооруженных сил Украины», — сказал военный.

Он добавил, что во время возвращения российских военных на свои позиции их атаковал украинский гексакоптер «Баба-Яга».

Утром 6 марта ТАСС сообщал, что более 10 военнослужащих украинской армии сдались в плен ВС РФ в районе города Суджа Курской области. Это произошло при продвижении морских пехотинцев в лесном массиве.

Ранее сообщалось о крайне сложной обстановке в Курской области.

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