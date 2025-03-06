Блогер Звинчук: в Курской области началась новая фаза боев с ВСУ

В Курской области 5 марта началась новая фаза боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые оккупировали приграничные населенные пункты региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь», основанный военным блогером Михаилом Звинчуком.

Отмечается, что новый этап в ходе контрнаступления российских войск начался сразу после диверсии, совершенной на реке Локня и позволившей дополнительно осложнить снабжение ВСУ.

Несмотря на неудачи, подразделения ВСУ не планируют уходить из Курской области и продолжают бить по российской территории. В настоящий момент наступление российских подразделений идет сразу на нескольких участках, говорится в сообщении.

До этого военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что обстановка в Курской области остается очень сложной.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее силовики сообщили о сдаче в плен более 10 украинских военных в Курской области.