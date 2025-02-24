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Российские войска сбили шесть беспилотников в трех регионах РФ

МО: в Орловской, Брянской и Курской областях уничтожены шесть беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в период с 16:15 до 17:00 мск. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Орловской области и по одному — над Брянской и Курской областей.

24 февраля Минобороны РФ также сообщало о шести сбитых дронах на территориях Курской, Белгородской и Орловской областей в период с 14:00 до 15:30 мск.

Утром в понедельник губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника. По его словам, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский дрон атаковал журналистов «Первого канала» в ДНР.

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Атаки БПЛА на Россию
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