Российские военные уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ВСУ) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных регионах России. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«В период с 14:00 до 15:30 (мск) уничтожены четыре БПЛА над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 24 февраля дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о последствиях массированной атаки дронов. По его словам, над территорией региона сбили 16 дронов ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работали оперативные службы города.

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников.