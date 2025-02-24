Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией России

МО: в Курской, Белгородской и Орловской областях ВС РФ уничтожили 6 БПЛА ВСУ
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ВСУ) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных регионах России. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«В период с 14:00 до 15:30 (мск) уничтожены четыре БПЛА над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 24 февраля дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о последствиях массированной атаки дронов. По его словам, над территорией региона сбили 16 дронов ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работали оперативные службы города.

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами