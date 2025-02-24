Украинский дрон атаковал журналистов «Первого канала» в ДНР

Украинский беспилотник атаковал журналистов «Первого канала» в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности опубликовали на сайте телеканала.

Увидев вражеский дрон, съемочная группа поспешила спрятаться в укрытие, пока сопровождавшие ее солдаты пытались сбить дрон. В итоге БПЛА все же успел сбросить снаряд на одного из военных, и он получил проникающие осколочные ранения.

Мужчине оказали первую помощь и увезли с места происшествия.

14 февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в ходе атаки ВСУ. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, позже его доставят в Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в обстреле журналистов военнослужащие вооруженных сил Украины понесут наказание.

Ранее МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО реакции на удар по журналистам в ДНР без «общих фраз».