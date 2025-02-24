Силы ПВО уничтожили украинской дрон над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил он.

Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за отражение атаки.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о последствиях массированной атаки дронов. По его словам, над территорией региона сбили 16 дронов ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работают оперативные службы города.

В сводке Минобороны РФ сообщалось, что силы ПВО сбили 22 БЛПА над территорией страны в ночь на 24 февраля.

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников.