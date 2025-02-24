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В Рязанской области произошел пожар на предприятии из-за атаки ВСУ

Губернатор Рязанской области Малков: предприятие загорелось из-за атаки БПЛА

В Рязанской области произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работают оперативные службы города.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над территорией Рязанской области. Всего за ночь российские военные сбили 22 БЛПА.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Рязани беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод. По словам очевидцев, в районе предприятия начался сильный пожар. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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