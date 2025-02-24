В Орловской области рассказали о последствиях массированной атаки дронов

В ходе массированной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область было сбито 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают оперативные службы», — заявил он.

В своем обращении губернатор поблагодарил российских военных за работу по отражению атаки.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе произошел пожар на одном из предприятий в результате падения обломков беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На данный момент специалисты оценивают материальный ущерб. На месте инцидента работают оперативные службы города.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 дронов над территорией Орловской области. Всего за ночь российские военные сбили 22 БЛПА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников.