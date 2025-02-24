Российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, 16 дронов было сбито в небе над Орловской областью, три над Брянской областью, два над Рязанской областью и один над Крымом.

В ночь на 24 февраля на территории Самарской области объявили угрозу атаки дронов. Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Рязани беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод. По словам очевидцев, в районе предприятия начался сильный пожар. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.