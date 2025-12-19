Путин заявил, что его не удивил конфликт европейских элит и Трампа

Путин о конфликте Трампа с Европой: здесь нет ничего неожиданного

Президент России Владимир Путин заявил, что его не удивил конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.

«Здесь нет ничего неожиданного, ничего удивительного. Что здесь удивительного? Для меня все ясно. Я думаю, что для любого наблюдателя, даже не специалиста, все понятно. Европейские политические элиты поддерживали демократическую партию госпожу [Камалу] Харрис на выборах президента Соединенных Штатов. Делали это достаточно прямолинейно, если не сказать нагло. Вот когда-то обвиняли Трампа в том, что Россия там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства России не было. А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую, впрямую вмешивались», — сказал Путин на «Итогах года».

По его мнению, в Европе сейчас рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в Конгресс США осенью 2026 года политический ландшафт несколько изменится, и они смогут оказывать большее давление на Трампа.

Что касается отдельных деятелей, то они ведут себя достаточно агрессивно, и не очень профессионально, добавил он.

Ранее в МИД России заявили о желании Европы склонить Трампа к своему сценарию по Украине.