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В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС сообщило об угрозе атаки дронов в Самарской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Самарской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Рязани беспилотники Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод. По словам очевидцев, в районе предприятия начался сильный пожар. Официальная информация пока не поступала.

В ночь на 23 февраля над шестью регионами России средства противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, пять вражеских дронов уничтожили над территорией Орловской области, по четыре над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой областью и по два над территориями Тульской и Воронежской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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