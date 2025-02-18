Российское подполье ликвидировало в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, из-за чего железнодорожная логистика Вооруженных сил Украины была нарушена целые сутки. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, срыв логистики помог нанести удар по поезду ВСУ с личным составом. Лебедев пояснил, что после обесточивания железной дороги беспилотники подполья ударили по одному из поездов, который вынужденно остановился. Остальные военные грузы направили в объезд.

Накануне Лебедев рассказывал, что российские военные поразили подразделение Вооруженных сил Украины в районе Харькова. По его словам, во время атаки бойцы ВСУ пытались прорваться в сторону Белгородской области. Он отметил, что по данным подполья, в подразделении было порядка 100 солдат и около десяти единиц техники. После атаки на место инцидента приехали машины скорой помощи.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех сборки БПЛА.