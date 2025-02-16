Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также было нанесено поражение энергетическому объекту, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, удары были нанесены по живой силе и технике в 141 районе.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» Вооруженных сил России поразили пять пунктов управления украинскими беспилотниками за сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Накануне сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили две авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 130 беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике.