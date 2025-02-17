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Российские бойцы поразили подразделение ВСУ в попытке прорыва к Белгородской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Харькова
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские солдаты поразили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, во время атаки бойцы ВСУ пытались прорваться в сторону Белгородской области.

«Прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи... видимо для попытки прорыва в сторону... Белгородской области», — заявил Лебедев.

Он отметил, что по данным подполья, в подразделении было порядка 100 солдат и около десяти единиц техники. После атаки на место инцидента приехали машины скорой помощи.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль село Фиголевка Харьковской области. Кроме того, военные РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах еще четырех населенных пунктов Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ при этих действиях ВС РФ потеряли более 190 военнослужащих, два склада боеприпасов, три бронетранспортера М113, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ.

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