Британский наемник Джеймс Уилтон был ликвидирован в июле 2024 года на востоке Украины во время первой своей боевой операции. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на родственников наемника.

По данным издания, 18-летний уроженец Хаддерсфилда не имел военного опыта и отправился в зону конфликта в 17 лет.

Уилтон окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране природных ресурсов, после чего решил присоединиться к иностранным добровольцам на Украине. Он был ликвидирован в результате удара российского беспилотника.

1 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации был ликвидирован 23-летний Александр Гармс-Риззи из Великобритании, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины. Мужчина был снайпером, он сбежал из британской армии. Гармс-Риззи с позывным «Саша» должен был дать интервью Sun в городе Краматорске Донецкой народной республики, однако он резко отменил его.

В 2023 году военный суд гражданского прихода в Англии Булфорд признал Гармс-Риззи виновным в дезертирстве из подразделения британской армии в Эстонии для того, чтобы воевать на Украине. Суд заключил мужчину под стражу на год и уволил его из королевской армии. Он провел в тюрьме восемь месяцев, после чего вернулся в ряды ВСУ.

Ранее Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ.